7. Karaburun Kırkım Şenliği

Saf ırk olan Karaburun kıl keçisinin korunması ve yüzyıllar öncesine dayanan kırkım işleminin imece usulüyle yapılması geleneğinin yaşatılması için Bozdağ Yayla Mahallesi'nde şenlik düzenlendi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun Belediyesi ve İzmir İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle yapılan 7'nci Karaburun Kırkım Şenliği'nde üreticilere yönelik seminer ve eğitimler verildi.



Şenliğe katılan vatandaşlar keçileri ve yavrularını severek, fotoğraf çektirdi.



Yöreye özgü keçi sütü ve peynir çeşitlerinin tanıtıldığı şenlik alanında üreticiler de ürünlerini satışa sundu.



Şenlikte keçiler, imece usulüyle kırkıldı.



Yörük kültürünü yaşatıyorlar



Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, geçmişten bugüne hayvancılıkla uğraştıklarını ve yörük kültürünü yaşatmak istediklerini kaydederek, "Maalesef keçilerimiz azaldı, çoğaltılması için çalışmaların yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.



Şenlikte makasla kırkım yapan Mustafa Simavlı, 15 yıldır bu işle uğraştığını belirterek, "Bu sene 7'nci şenliği yaptık, her sene keçileri kırkıyoruz. Kırkılmasa hayvana sıkıntı yapar, kırkımı da herkes yapamaz." dedi.



Londra'da yaşayan ve ailesini ziyaret etmek için gelen Gül Deniz Salalı, yörük kültürünü tanımak için kırkım şenliğini görmek istediğini ifade etti.



Keçilere dokunarak stres attığını anlatan Salalı, "Herkese tavsiye ediyorum. Londra'daki arkadaşlarıma da yabancılara da söyleyeceğim. Organik ürünlere çok ilgililer. Turizm için bu şenlik önemli, ekonomik katkısı da olabilir." ifadelerini kullandı.