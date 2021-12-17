7. Kara Hafta İstanbul Festivali başladı

Her yıl polisiye romanın ünlü isimlerini ağırlayan "Kara Hafta İstanbul Festivali", polisiye edebiyatına katkı ödülü özel oturumuyla başladı.

Bu yıl yazar John le Carre temasıyla Pera Palace Hotel'de düzenlenen etkinliğin Adnan Özer'in yönettiği ilk söyleşisine, Altın Kitaplar Genel Yayın Yönetmeni Batu Bozkurt konuk oldu.

Özer'in ödülünü Bozkurt'a takdim etmesiyle başlayan söyleşide, polisiye edebiyatı ve Türkiye'deki tarihsel serüveni konuşuldu.

Batu Bozkurt, bu yıl yedincisi düzenlenen Kara Hafta İstanbul Festivali'nin başından beri çok sıkı takipçisi olduklarını belirterek, "Çok güzel bir etkinlik gerçekten. Özellikle polisiye okurları için Türk ve yabancı yazarların Türk okurlarıyla buluşması için çok güzel bir etkinlik." dedi.

Altın Kitaplar'ın üçüncü kuşağı olduğunu belirterek yayınevine ilişkin bilgiler paylaşan Bozkurt, "Altın kitaplar 1956'da kurulmuş ama bizim ailemize geçmesi 1959 yılı itibarıyla başlıyor. Asıl ilk olarak daha çok duygusal aşk romanları üzerine yayın yapmaya başlamış bir yayınevi." diye konuştu.

Polisiye romanı yazmanın çok zor olduğunu ifade eden Bozkurt, "Aslında hani her ne kadar 'bestseller' denilse de sıradan gibi gözükse de polisiye bence en zor yazılan roman türü. Çünkü her aşamasını çok iyi ilmik ilmik dokumanız lazım ki o sonuç kafada bir soru işareti bırakmasın. Yani okuyucu 'Bu böyleydi de bak sonunda böyle oldu.' demesin." değerlendirmesini yaptı.

Komitesinde Ahmet Ümit, Metin Celal, Adnan Özer ve Can Erol'un yer aldığı festivalin bu yılki konukları arasında "John le Carre ve Casusiye" oturumuyla gazeteci-yazar Murat Yetkin, son dönemdeki polisiye kitaplarıyla ön plana çıkan Tuna Kiremitçi ve korku, gerilim yazarı Işın Beril Tetik yer alıyor.

Festivalin ikinci günü ise Dark İstanbul antolojisinde yer alan hikayeleriyle Armağan Tunaboylu, Ercan Akbay ve projenin başında yer alan Sami Dündar, "Polisiye ve Çizgi Roman" oturumuyla Suat Duman ve Devrim Kunter, "Meçhule Giden Gemi" podcastiyle geniş bir dinleyici kitlesi yakalayan Deniz Altunay ve Olcay Mağden Ünal ve son olarak da mitoloji ve polisiyeyi son kitabında bir araya getiren, polisiye ustası, yazar Ahmet Ümit sahnede olacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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