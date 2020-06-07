HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

7 kaleli şehir kapılarını turizme aralıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Asurlular döneminden kaldığı tahmin edilen 7 metrelik surları ile 7 kalesi bulunan Türkiye'deki tek ilçe olan Kozan Kalesi, tarihi dokusu ve doğal yapısı ile turizm için kapılarını aralıyor.

7 kaleli şehir kapılarını turizme aralıyor
07.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:52

Adana'nın Kozan ilçesinde Asurlular döneminden kaldığı tahmin edilen 7 metrelik surları ile 7 kalesi bulunan Türkiye'deki tek ilçe olan Kozan Kalesi, tarihi dokusu ve doğal yapısı ile turizm için kapılarını aralıyor.

Kozan (Sis) Kalesi, Anavarza Kalesi, Karasis Kalesi, Yarıkkaya (Uzunoğlun) Kalesi, Bucak Kalesi, Andıl (Andala) Kalesi, Kudret (Tepecikören) Kalesine ev sahipliği yapan Kozan tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle turizmden payını almak istiyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede, yeni tedbirler kapsamında ilçenin yeniden turist ağırlaması için çalışma yapıldığını söyledi. Turizm yatırımı için bölgeye doğa ve tarih turizmi için açık çek verdiklerini belirten Başkan Özgan sadece Kozan değil Çukurova'nın tarihi ve doğal dokusunun ulusal ve uluslararası büyük bir yatırım olduğunu belirtti.

Efes'ten Ayasofya'ya Mardin Midyat'tan Kozan'a kadar turizm gelişiyor diyen Başkan Özgan, "Bizim hayalimiz, aşağı ve yukarı çarşı, Anavarza, tarihi sokaklar manastırdan, kalemizden, doğa tabiat turizmi, Dağılcak tabiat alanı ve Kozan barajımızdan bunu görüyoruz. Biz bu sene hamle yapacaktık ama korona virüse yakalandık. Sosyal tesislerimiz yeni tedbirlerle açıldı. Gelecekte bu biter ve hedeflerimize devam ederiz" diye konuştu.

Buram buram tarih kokan Kozan

Mazbatayı aldıktan sonra ilk hamlelerinin Sodes ve Dağılcak arasındaki yolun yapılması olduğunu söyleyen Başkan Özgan, "Baraj ve çevresinde çok mükemmel bir alanımız var. Kozan kalesi çok önemli bir kale. 7 kilometre surları, saray var. Manastırımız, konaklarımız var. Dizi çekimlerine ev sahipliği yapıyoruz. Biz bu değerleri tanıtmak ve turizme kazandırmak istiyoruz. Malzememiz var, bunu en güzel şekilde sunmak istiyoruz. Geçen yıl Manisa Turgutlu'dan gelen turistler 3 günlük gezimiz bu beş saat Kozan'daki turumuza değdi dedi. Bu da ilçemiz tarihinin ve doğasının ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Biz bu değerlerimizi dünyaya ve ülkemize tanıtmak istiyoruz. Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istiyor, dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

"Hedefte iç turizm pazarı var"

Kozan'ın eko ve tarih turizminin tanıtımı için ilk etapta yatırımcıları bölgeye çekmek için çalıştıklarını kaydeden Özgan, şöyle devam etti:

"İç turizmde ilçenin tanıtımı için çalışma yapıyoruz. Önce iç turizm. Konaklama ünitelerimiz artınca yabancılara hizmet vermek istiyoruz. Sadece Kozan değil. Çukurova, Tepebağ, Hatay, Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Mansurlu, Kapuzbaşı, Obruk, Şar tanıtımını ve turizmini kapsayan bir çalışma için bir projemiz var. Bunu büyük şehir belediyesi ile de paylaştık. Çukurovayı kapsayan bir proje."

"Balon turları için potansiyel var"

Daha önce balon turlarının ilçeye kazandırılması için girişimlerde bulunulduğunu kaydeden Başkan Özgan, "Balon turları tek başına yapacağımız bir şey değil. Valilik, büyükşehir ile görüştük. Ürgüp'te bu var. Yüzlerce balon ve bu bölgemizde havalandığında her balon 5 kişiye iş istihdam sağlayacak. Bu potansiyel ilçemizde var. Deniz var, Tufanbeyli'ye kadar tarih var, eko turizm için çok uygun. Bizim değerlerimizi pazarlamamız lazım. Sosyal yaşam merkezinde bu tanıtıma katkı sunacak çalışmaları yapıyoruz" dedi.

"Değerlerimizi markalaştırmak lazım"

Kozan ve bölgenin zeytin, keçi boynuzu ve yöresel ürünlerde hızla markalaşmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Kazım Özgan, "Değerlerimizi markalaştırmak lazım. Zeytinciliğin markalaşması için çabalıyoruz. Keçiboynuzunun anavatanı burası bunlardan katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Kaymakamlığımız bu konuda açık çek veriyor bende açık çek veriyorum yatırımcılara. Ben siyasilerden ve iktidardan şunu bekliyorum. Kadirli, Osmaniye'deki teşviklerin eşit olması lazım. Ben elimden gelen yatırımcıya avantaj sağlanması için elimden geleni yapacağım. Organize sanayimiz gelişiyor. Kozan'ın dinamikleri harekete geçirerek markalaşma yolunda ilerlemek istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar Ekonomi
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Ekonomi
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak Ekonomi
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Ekonomi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Ekonomi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı Ekonomi
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Sirte Libya Haziran
Şu an buradasınız: 7 kaleli şehir kapılarını turizme aralıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 09:52:38. #1.15#
title