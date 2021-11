KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - 7. Kahramanmaraş Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı7. Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla KAFUM fuar alanında vatandaşlarımızın ziyaretine açıldı. Fuarın açılış konuşmalarını yapan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, tarım ve hayvancılığın ilimiz ekonomisindeki önemine vurgu yaparak, fuarın ilimize hayırlı olması temennisinde bulundular. Vali Coşkun ise burada yaptığı konuşmada, "Bilindiği üzere ilimiz gerek iklimi gerekse de coğrafi özellikleri bakımından birçok tarım ürününün ve hayvan türünün yetişmesi ve gelişmesine müsait durumdadır. Her ne kadar tarım ve hayvancılıkta Kahramanmaraş olarak ülkemiz de ilk sıralarda bulunsak da, teknolojinin bu alanlarda kullanılmasıyla bu potansiyeli daha da ileriye taşımak için hepimiz gayret göstermeliyiz. Gelişen dünya düzeninde küresel ısınma ve buna bağlı olarak su sıkıntısı, tarım sektörünü her zaman olduğundan daha da önemli hale getirmiştir. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıkta teknolojiyi kullanarak en yüksek verimi almaya çalışmak ve bu sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip etmek hepimizin görevidir, " dedi. Açılış konuşmalarının ardından Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, 7. Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış kurdelesini kestiler. Vali Coşkun açılış töreninin ardından protokol üyeleri ile birlikte, tarım teknolojileri, sulama sistemleri, tohumculuk, organik tarım ekipman ve ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi. Fuardaki üretici firmaların yetkilileri ve personeliyle yakından ilgilenerek bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, fuarın hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak fuarın açılmasında emeği olanlara teşekkür etti. 7. Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın kapıları, 21 Kasım'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet