7 kadın el ele verdi kooperatif kurdu

21.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:11

Milas'ta 7 kadının bir araya gelerek "S. S. Milas Anatolie Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi" adıyla kooperatif kurdu



Milas'ta, kadınları bir araya getirerek üretime katmak ve ekonomik alanda da güçlü olmalarını sağlamak amacıyla 7 kadının kurdukları kooperatifi Milas Ticaret ve Sanayi Odası da destekleyecek. MİTSO'ya da üye olan Milas'ın kadınlar kooperatifi reçel üretiminden el işleri yapımına kadar pek çok alanda faaliyette bulunmayı amaçlıyor.



Milas'ta 7 kadının bir araya gelerek kurdukları S. S. Milas Anatolie Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi, MİTSO'yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'e projelerini anlattılar. Kooperatif Başkanı Zeynep Çınar, Başkan Yardımcısı Zeliha Arpazlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Feray Albasan, Nurgül Çöllüoğlu, Berrin Naz, Ayşe Çereren ve Hatice Çimen; kooperatifi kadınları ekonominin içine çekmek ve ekonomik alanda da güçlü olmalarını sağlamak amacıyla kurduklarını bildirdiler.



Kooperatif Başkanı Zeynep Çınar, Milas yöresindeki kadınları reçel yapımından el işlerine kadar üretimin içine çekmeyi amaçladıklarını ifade ederek "Kadınlarımızın ürünlerini en iyi şekilde değerlendirerek onları ekonomik alanda da güçlü hale getirmek istiyoruz. Biz ticaret insanı değiliz. Ortaya koyacağımız ekonomik gücümüz yok. Kısıtlı imkanlarımızla var olmak istiyoruz. Fakat hepsinden önemlisi, ortaya koyacağımız heyecanımız ve kadınların gücüne olan inancımız var. Şimdilik zor olanı başardık; bir araya gelip kooperatifimizi kurduk. Bundan sonra yöremizdeki kadınlarımızın reçel yapımından el işlerine kadar üretimin içine çekmek ve tüm ürünlerini en iyi şekilde değerlendirerek emeklerinin karşılığını almaları için çalışacağız" diye konuştu.



MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de Milaslı 7 kadının bir araya gelerek kooperatif kurmalarının çok önemli bir başlangıç olduğunu belirterek "Öncelikle sizleri bu cesaretiniz için kutlarım. Ayrıca Odamıza da üye oldunuz. Sizlerin bu güzel ve anlamlı girişimine her şeyden önce odamız üyesi bir kooperatif olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizden emin olabilirsiniz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA