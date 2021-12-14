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7. İstanbul Publishing Fellowship'e başvurular devam ediyor

7. İstanbul Publishing Fellowship'e başvurular devam ediyor
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen "Uluslararası İstanbul Publishing Fellowship Programı"na başvurular sürüyor.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen "Uluslararası İstanbul Publishing Fellowship Programı"na başvurular sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası ve Basın Yayın Birliğinin de katkı sağladığı programa son başvuru tarihi, 24 Aralık olarak açıklandı.

Yayımcılık sektörüne katkı sunmayı hedefleyen program, onlarca kitabın yabancı dillere çevrilmesine ve farklı ülkelerde yayınlanmasına olanak sağlamasının yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası yayıncının bir araya gelmesine imkan sunuyor.

Her yıl katılımcı sayısını artıran ve son 2 yılda 120 ülkeden 650 yayımcının katıldığı programda gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri ile 6 yılın sonunda 8 binin üzerinde telif ön anlaşması yapıldı.

İstanbul Publishing Fellowship Programı'nın yedincisi 8-10 Mart 2022'de hibrit modelde gerçekleştirilecek ve katılımcılar kendi talepleri doğrultusunda hem çevrim içi hem de fiziki başvuru yapabilecek.

Telif çevirilerini teşvik etmek, ülkeler arası kültürel iş birliğine ve tanıtıma katkıda bulunmak amacıyla verilen "İstanbul Telif Ödülleri" ile bu yıl da başarılar ödüllendirilecek.

Dünya yayımcılık sektörü için çeşitliliği artıran programa başvurular, "www.fellowship.istanbul" adresinden gerçekleştiriliyor.

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AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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