7. İstanbul Publishing Fellowship'e 105 ülke başvurdu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 7. İstanbul Publishing Fellowship'e 105 ülkeden başvuruda bulundu.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu programa, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası ve Basın Yayın Birliği katkı sağlıyor.

İstanbul'u yayımcılık dünyasında marka haline getirmeyi amaçlayan ve dünya yayımcılarını her yıl İstanbul'da buluşturan program, 8- 10 Mart'ta gerçekleştirilecek.

1104 başvuru yapıldı

Tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılım gösterdiği İstanbul Publishing Fellowship Programı'na 25 Ekim'de başlayan başvurular, 24 Aralık'ta sona erdi.

Uzak Asya'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir köşesinden yayımcıları telif ve çeviri görüşmeleri için İstanbul'da buluşturan program, bu yıl 105 ülkeden 1104 başvuru ile geçen yıllara kıyasla en yüksek katılımcı sayısına ulaştı.

En çok katılım 52 başvuru ile Malezya'dan gelirken, bu ülkeyi 48 başvuru ile Brezilya, 38'er başvuru ile Azerbaycan ve İngiltere, 26 başvuru ile İtalya, 23 başvuru ile Fransa, 18'er başvuru ile ABD ve İspanya, 16 başvuru ile Kanada takip etti.

Programa yurt içinden ise toplam 283 başvuru yapıldı.

Odak ülke "Macaristan"

Programa yapılan başvurular, İstanbul Publishing Fellowship Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilecek. Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda katılımcılar belirlenerek, 17 Ocak'ta açıklanacak.

Dünya yayımcılık sektörü için çeşitliliği artırmayı hedefleyen İstanbul Publishing Fellowship Programı, mart ayında yenilikler katarak katılımcılarına hem fiziki hem de çevrim içi görüşme imkanı sunacak.

Programın Koordinasyon Kurulu Başkanı Yusuf Ünal, bu yıl başvurusu sayısıyla arzu ettikleri hedefe ulaştıklarını belirterek, "Program kapsamında düzenlenen 'Odak Ülke' etkinliği ile de uluslararası bir ilgi uyandırmayı hedefliyoruz. Etkinlik çerçevesinde odak ülke 'Macaristan' olarak belirlendi ve bu ülkenin yayımcıları, şairleri ve yazarları da organizasyonda yerlerini alacak." ifadelerini kullandı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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