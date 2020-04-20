7 İSPANYOL YOLCU THY UÇAĞIYLA ÜLKESİNE GİTTİ THY uçağının akşam saatlerinde İspanya'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

THY uçağının akşam saatlerinde İspanya'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarının durdurulmasının ardından Türkiye'de kalan yedi İspanyol yolcu, Türk Hava Yolları (THY) tahliye uçağıyla ülkelerine gitti.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen toplam 7 yolcu, güvenlik kontrollerinden geçerek, terminale giriş yaptı. Biletleme işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinden ardından görevliler tarafından uçağa yönlendirildi. Uçak, İspanya'nın Barselona kentine saat 13.15'te hareket etti. Barselona'ya giden THY uçağının akşam saatlerinde İspanya'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek. THY uçağının Sivas'a iniş yapacağı ve yolcuların yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA