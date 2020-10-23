7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada sanıklar için 22 yıl hapis istemi
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7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada sanıklar için 22 yıl hapis istemi

23.10.2020 18:38 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:42
7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada sanıklar için 22 yıl hapis istemi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iddianame kabul edildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iddianame kabul edildi. Savcılık, sanıklar hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi. 

Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı. Patlamayla ilgili olarak fabrika sahiplerinden Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö. ve iş güvenliği uzmanı A.B. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Konuyla ilgili olarak Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilirken, 7 sanık hakkında hazırlanan ve 108 müştekinin bulunduğu 27 sayfalık iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 5'i tutuklu 7 kişinin, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yargılamanın önümüzdeki günlerde başlanacak. 


7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada sanıklar için 22 yıl hapis istemi
7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada sanıklar için 22 yıl hapis istemi
7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada sanıklar için 22 yıl hapis istemi
7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada sanıklar için 22 yıl hapis istemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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