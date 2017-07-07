7'inci Kattan İstiklal Caddesi'nin Ortasına Yalıtım Malzemesi Böyle Düştü

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki tarihi Rumeli Han'ın restorasyonu sırasında çatıdan balya halindeki yalıtım malzemesi düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay iki gün önce çarşamba günü İstiklal Caddesi'nde saat 15: 00 sıralarında meydana geldi. 7 katlı tarihi Rumeli Han'ın restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan strafor köpük çatıdan İstiklal Caddesi'ne düştü.



Balya halindeki köpük şans eseri yolda yürüyenlerin arasına düştü. Bu sırada vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



- İstanbul