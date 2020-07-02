7 İnç Ekranlı Honor X10 Max 5G Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri
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7 İnç Ekranlı Honor X10 Max 5G Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Honor, X30 Lite ile birlikte amiral gemisi telefonu Honor X10 Max'i duyurdu.

7 İnç Ekranlı Honor X10 Max 5G Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri
02.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:43

Honor, X30 Lite ile birlikte amiral gemisi telefonu Honor X10 Max'i duyurdu. 7 inç devasa ekranıyla dikkat çeken Honor X10 Max, MediaTek'in Dimensity 800 işlemcisinden güç alan üçüncü akıllı telefon oldu. Honor X10 Max özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Honor X10 Max 5G Özellikleri

Honor X10 Max, Mayıs ayında duyurulan Honor X10 ile benzer bir tasarıma (kamera düzeni ve kavisli arka yapı dahil) sahip. Ancak Honor X10 gibi pop-up selfie kamera yerine sıklıkla gördüğümüz su damlası çentikli ekrana sahip. Max, 3.5mm kulaklık girişinin yanı sıra yanda (güç tuşunda) parmak izi okuyucuyu koruyor.

227 gr ağırlığında, 8.3mm inceliğinde olan telefonda çerçeve yok denecek kadar az. 7.09 inç maksimum 1080p çözünürlük ve 780 nit parlaklığa ulaşabilen, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve HDR10'u destekleyen bir IPS LCD ekrana bakıyoruz. Geleneksel RGB yerine RGBW panel kullanılmış. İlaveten W - beyaz altpikseller beyaz görüntülenirken panelin güç tüketimini azaltıyor. Honor, bu nedenle RGBW panelini kullanan X10 Max'in geleneksel LCD panelli telefonlara kıyasla daha düşük güç tüketimi sağlayacağını iddia ediyor. Panel ayrıca zararlı mavi ışığı (415-455nm) yazılım aracılığıyla filtreliyor. Ekran yüksek yenileme hızını desteklemiyor; standart 60Hz panel kullanılmış.

6GB/8GB RAM ve 128GB (fiyattan dolayı 256GB depolama alanlı modelin sunulmadığını tahmin edersiniz.) 48MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP derinlik sensörü arka kamera sistemini oluştururken, önde delik çentiğin içinde 8MP selfie kamera bulunuyor. Telefon, 5000 mAh bataryadan güç alıyor ki bu boyutta bir telefona göre beklediğimiz pil kapasitesi. X10'da 4300 mAh pil kullanılmıştı. Bu arada 5000 mAh batarya, 22.5W hızlı şarjı destekliyor. Telefon ses konusunda da iddialı. Akıllı güç amplifikatörü ile birlikte çift 1217 lineer stereo hoparlörler ile ses kalitesi oldukça yüksek. Ayrıca Huawei Histen 6.1 ses desteği sunuyor.

Honor X10 Max 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Racing Blue (Yarış Mavisi), Black (Siyah) ve Silver (Gümüş) renkleri ile gelen Honor X10 Max, 6GB + 64GB, 6GB + 128GB ve 8GB + 128GB bellek ve depolama seçenekleri ile satışa sunulacak. Fiyatlar sırasıyla, 1899 yuan (269 dolar), 2099 yuan (297 dolar), 2499 yuan (354 dolar). Telefon, 3 Temmuz'da Çin'deki tüm büyük perakendecilerde satışa sunulacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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