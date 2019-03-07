7 İlde "Yeşil Reçete" Operasyonu: 30 Gözaltı

Kayseri merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA