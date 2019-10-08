7 ilde yapılan düzensiz göçmen operasyonu kamerada (ek görüntüler)

08.10.2019 12:52

İSTANBUL Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği 2 suç örgütüne İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 129 düzensiz göçmen suç örgütünün elinden kurtarıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul