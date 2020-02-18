7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 polise gözaltı
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7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 polise gözaltı

KOCAELİ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, komiserlik sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 15 polis gözaltına alındı.

18.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:07
7 ilde komiserlik sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 15 polise gözaltı

merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, komiserlik sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 15 polis gözaltına alındı. 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, komiserlik sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 15 polise yönelik operasyon başlatıldı. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Adana ve Erzurum'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 polis gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
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