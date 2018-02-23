7 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 61 Asker Gözaltına Alındı

7 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 61 Asker Gözaltına Alındı

Mardin merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 61 asker gözaltına alındı.

7 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 61 Asker Gözaltına Alındı

Mardin merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 61 asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mardin, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da şüpheli askerlere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 üsteğmen ve 51 uzman çavuş gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi. - MARDİN

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