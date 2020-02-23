7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

ADIYAMAN merkezli 7 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

23.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:44
7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

merkezli 7 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman, İstanbul, Van, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Adıyaman'a getirilerek sorgulanacağı belirtildi.

 


Kaynak: DHA
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