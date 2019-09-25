7 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

7 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 7 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

25.09.2019 11:48
7 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 7 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.


Yalova merkezli olarak Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçu ile ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı. Yalova'ya getirilen sanıkların sorgularına devam ediliyor. - YALOVA

Kaynak: İHA
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