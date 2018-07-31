7 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 21 Gözaltı

Harran İlçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen telefon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Harran ilçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Şanlıurfa Asayiş Şube ekipleri tarafından dolandırıcılık olaylarına karşı yapılan çalışmalarda, polis, asker, savcı gibi unvanlar kullanarak iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan çeteye yönelik Ankara merkezli İstanbul, Trabzon, Tekirdağ, Isparta, Niğde ve Antalya'da operasyon düzenlendi. Toplam 7 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'ya getirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların üzerlerinde, evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 4 adet dizüstü bilgisayar, 20 adet cep telefonu, 14 adet telefon sim kartı, 1 adet tabanca, bir miktar para ve kullandıkları kimlik bilgileri ile dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmada vatandaşların 78 bin 385 lira dolandırıldıkları ve 80 bin 53 liralık dolandırıcılığı ise önlendiği öğrenildi.

(İHA)