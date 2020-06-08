7 İlde çiftçiye verilen ücretsiz arazi, vatandaşı memnun etti.
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7 İlde çiftçiye verilen ücretsiz arazi, vatandaşı memnun etti.

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verileceği Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Verilen bu talimat doğrultusunda, Erzincan, Bingöl, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas ilk sırada yer almaktadır.

7 İlde çiftçiye verilen ücretsiz arazi, vatandaşı memnun etti.
08.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:46

Uzun süredir çalışmaları devam eden projenin sonuna gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile belirlenen 14 bin dekar hazine arazisi, çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek. Kıstaslar arasında tarımsal üretime elverişli olması ön planda tutuldu. Erzincan, Bingöl, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas ilk uygulanacak illerdir.

"Karşılıksız olarak çiftçilere verilecektir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23,1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'nın lider ülke konumunda bulunuyor. Özellikle atıl olan mülk, hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için Mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız. İlk aşamada Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık. Bu çerçevede, 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanların tespiti yapıldı. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran'a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak" diye konuştu. Çiftçileri oldukça memnun eden bu durum, korona döneminde umut ışığı oldu.

Manşet

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