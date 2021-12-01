"7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi" DokumaPark'ta açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi" Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eskişehir Valiliği desteğiyle düzenlenen ve 7 ilde düzenlenmesine karar verilen sergi; Van, Urfa, Trabzon ve İzmir'in ardından Antalya DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Yunus Emre'nin vefatının 700'ncü yıl dönümü dolayısıyla enstitünün atölyelerinde hazırlanan sergide minyatür, tezhip, hat, naht, dokuma, seramik ve kilim gibi eserlerden oluşan 91 ürün sergilendi.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Turna Gülşen, proje kapsamında Yunus Emre'yi Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 ilde açtıkları sergilerle tanıttıklarını belirterek, "Sergimizin beşinci durağı Antalya. Buradan sonra sergimiz İstanbul ve Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. Antalya'da olduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel geri dönüşler aldık. 2021'in Yunus Emre ve Türkçe yılı olması nedeniyle biz de Yunus Emre'nin ev sahipliği yaptığı Eskişehir'imizde böyle bir çalışma yapmak istedik. Giyim, nakış, el sanatları, seramik, hat, minyatür gibi çeşitli alanda çalışan arkadaşlarımızın 3 yılda ortaya koyduğu keyifli bir sergi oldu." diye konuştu.

Gülşen, yapılan her eserin dönem şartlarına göre şekillendirildiğini ifade etti.

Yunus Emre'nin hayatın, eserleri, anıları, sözleri ve şiirlerinin eserlerin her bir parçasında işlendiğini anlatan Gülşen, şunları kaydetti:

"Eserlerimizi Yunus Emre'nin şiirlerinden, sözlerinden menkıbelerinden esinlenerek ortaya çıkardık. Hacı Bektaş-i Veli'ye götürdüğü alıçlar dahil sergimizde yer aldı. Çok geniş bir kadroyla titizlikle çalıştık. Eserlerimizi yaparken o döneme sadık kaldık. Kıyafetlerimizin kumaşları tıpkı o dönemlerdeki gibi tezgahlarda dokundu. Tek tek elde dikildi. Sergimizde bulunan tablolarımız ve diğer eserlerimiz de tamamen elde yapıldı. Yunus deyince akla alıç, heybe ve buğday geliyor. Bu üç konu üzerinde birçok eser ortaya koyduk."

Sergi, 2 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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