7 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı
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7 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 7 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 7 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

7 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı
07.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 7 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 7 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

7 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada son 24 saatte 35.335 test yapıldığı ve 914 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 23 kişi hayatını kaybetti ve 2.647 kişi iyileşti.

7 Haziran Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

7 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 170.132 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.692'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 613, toplam entübe hasta sayısının ise 274 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 137.969 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi: " FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, "Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."

FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, "Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/OgMVeputAM

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020

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Kaynak: Tamindir

Manşet

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