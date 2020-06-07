7 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan dev projeHasan Kartal: 45 dönümlük araziye halka açık spor tesisi yapıyoruz"Karantinayı atlarla, keçilerle uğraşarak geçirdim""Biz Rizespor olarak kendimize güveniyoruz, adil olmayacağını düşündüğümüz için 7 kulüp arasına katıldık""Seyirciyi temsilen...

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan dev proje

Hasan Kartal: 45 dönümlük araziye halka açık spor tesisi yapıyoruz

"Karantinayı atlarla, keçilerle uğraşarak geçirdim""Biz Rizespor olarak kendimize güveniyoruz, adil olmayacağını düşündüğümüz için 7 kulüp arasına katıldık""Seyirciyi temsilen maçları maratonda izlemeliyim"

Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyorBahram: Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum

SÜPER LİGSüper Lig ekipleri, ligin 27'nci haftasında oynanacak maçların hazırlıklarını sürdürecek. Takım içinde antrenman maçları gerçekleştirecek ekipler olacak

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek. Antalyaspor maçının hazırlıkları pazartesi günü yapılacak antrenmanla devam edecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

Almanya Bundesliga, Macaristan Ligi, Ukrayna Ligi, Çin ligi maçları devam edecek

Kaynak: DHA