7 Haziran İşaret Dili Bayramı

7 Haziran İşaret Dili BayramıVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.