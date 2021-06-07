7 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 7 Haziran Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31504 sayılı Resmi Gazete
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7 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 7 Haziran Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31504 sayılı Resmi Gazete

7 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 7 Haziran Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31504 sayılı Resmi Gazete
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7 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Haziran Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

7 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Haziran Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÖNETMELİKLER

–– Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyobenzetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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7 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 7 Haziran Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31504 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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