7 Haziran 2021 Haberleri
7 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Almanya hazırlık karşılaşmasında Letonya'yı 7-1 mağlup etti
- Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
- Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı haberlerine oyuncu Yüce'den yalanlama geldi
- Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti
- Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi
- Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın
- CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım
- 'Futbolda şike kumpası' davasında kritik isimler yüzlerce yıl hapse mahkum edildi
- Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var
- Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok
- Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
- Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak
- Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi
- Apple, iOS 15'i tanıttı! İşte yeni sürümün özellikleri ve güncelleme gelecek modeller
- Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı
- Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar
- Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp
- Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
- Sedat Peker'in 'Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı' dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu
- Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
- 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar
- Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu
- Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti
- Hayvanat bahçesine de sıçradı! Koronaya yakalanan aslan ailesinden 1 dişi aslan öldü
- Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi
- TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali
- ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi
- Kabus giderek büyüyor! Kara mantar, koronaya yakalanan 24 bin 370 kişide görüldü
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı
- Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı
- 'İşe aldım' dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz
- Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
- Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç
- Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı
- Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı
- Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
- 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu
- Dini nikahlı eşini boğarak öldüren adamdan kan donduran savunma: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
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