7 günlük acı bilanço: 65 ölü, 661 yaralı
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişi hayatını kaybetti, 661 kişi yaralandı.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişi hayatını kaybetti, 661 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu