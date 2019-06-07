7 günlük acı bilanço: 65 ölü, 661 yaralı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişi hayatını kaybetti, 661 kişi yaralandı.

7 günlük acı bilanço: 65 ölü, 661 yaralı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişi hayatını kaybetti, 661 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et