7 gündür kayıp liseli Arifenur, bulundu
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7 gündür kayıp liseli Arifenur, bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki evinden 29 Ocak'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Arifenur A. (17), Kocaeli'nde bulundu.

06.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:04
7 gündür kayıp liseli Arifenur, bulundu

'nin ilçesindeki evinden 29 Ocak'ta ayrılan ve bir daha alınamayan Arifenur A. (17), 'nde bulundu. Emniyette ifadesi alınan Arifenur A., ailesine teslim edilmek istemediğini söyleyince devlet korumasına alındı.

Pamukkale'nin Akhan Mahallesi'nde yaşayan, Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Arifenur A., 29 Ocak'ta ailesiyle birlikte kaldığı evden ayrıldı. Ailesi, eve dönmeyen Arifenur'a ulaşmaya çalıştı; ancak bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Arifenur A., dün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulundu. Emniyette ifadesi alınan Arifenur A.'nın, annesiyle babasının ayrıldığını, kendi isteğiyle evden çıkıp, Kocaeli'ne geldiğini ve ailesine teslim edilmek istemediğini söylediği öğrenildi. Arifenur A., bunun üzerine devlet korumasına alındı.


Kaynak: DHA
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