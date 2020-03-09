7 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sonlandırıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› 7 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sonlandırıldı - Haberler
Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa

7 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sonlandırıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 2 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Akile Ay (55) için yürütülen arama çalışmaları sonuç alınamayınca bitirildi.

09.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:39
7 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sonlandırıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 2 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Akile Ay (55) için yürütülen arama çalışmaları sonuç alınamayınca bitirildi.


Orhaneli ilçesinin Şükriye Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Akile Ay, geçen hafta pazartesi günü sabaha karşı evinden ayrıldı. Ay'ın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları, sonuç alamayınca durumu yetkililere bildirdi.


7 gündür kayıp olan Akile Ay, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ANDA, Yıldırım Belediyesi, İHH, NAK Arama Kurtarma ve Osmangazi Arama Kurtarma'dan oluşturulan onlarca kişilik ekip tarafından ormanlık arazide arandı.


Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda sonuç alınamayınca çalışmalara son verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haberler
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haberler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haberler
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haberler
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haberler
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Vladimir Putin Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Can Yaman Emine Bulut Muhterem Nur
Spor Podolski Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: 7 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sonlandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:46:07. #1.15#