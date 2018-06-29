7 Gündür Aranan Eylül ile İlgili Yeni Gelişme: Cezaevindeki Zanlı Arama Çalışmalarına Katılmış
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül'den 7 gündür haber alınamıyor. Cezaevine konulan zanlı Uğur K'nin arama çalışmalarına da katıldığı ortaya çıktı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül'den 7 gündür haber alınamazken, olayın tek zanlısı olarak cezaevinde tutulan Uğur K'nin minik kızı arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.
KAÇIRILMIŞ OLMA İHTİMALİ VAR
Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 5 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer yandan Eylül'ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor.
ÇELİŞKİLİ KONUŞUNCA TUTUKLANMIŞTI
Ekipler, ailenin köydeki komşuları U.K. ve annesi N.K.'nin ifadelerine başvurdu. İfadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklandı. Uğur K.'nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı'ya götürdüğü belirtilirken, Eylül'ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi.
ZANLININ ARABASINDA EYLÜL'ÜN KANI BULUNMUŞTU
Ayrıca jandarma ekipleri tarafından U.K.'nin otomobiline el konuldu. Jandarmanın yaptığı incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirledi ve araçta kan izleriyle karşılaştı. Ekiplerin, araçta bulunan kan örnekleri ile ailenin kan örneklerinin yapılan DNA sonucunda uyuştuğunu tespit etti.
"İÇİMİZ KAN AĞLIYOR"
Hüzünlü baba İbrahim Yağlıkara, "Geçen hafta Cuma gününden beri kızım ortada yok. Hala bulunamadı. Devletimize güveniyoruz. İnşallah yavrumu öyle ya da böyle de bize getirecekler. Bizim içimiz kan ağlıyor. Umudum var. Umudumu yitirmedim. Rabbime güveniyorum, evladımı bana bağışladı. Onu bana bir kere verdi ve bir daha verecek İnşallah" dedi.
Jandarma, AFAD ve polis ekiplerinin köydeki çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.
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Bosuna dememisler once akrabalarindan supheleneceksinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Rabbim sabırlar versin ailesine bir an önce bulunup ailesine kavuşur inş. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mademki arabada kan izleri uyustu neden hala o tutulu sahisa gereken yapilmiyor ne icin icerde egerki kan izleri kizin kaniysa öldürülmüstür ve icerde tutulaninda ayni öyle aci cekerek ölmesi gerekCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ben anlamadım kanı bulundu diyor zanlı söylemiyor mu ne yaptığını allah belasını versin bu gibi pisliklerin yavrum benim ya inşallah bişey olmamıştırCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İnşaAllah yaşıyordur.Masum yavruların büyüklerden çektikleri nedir ya yeter artık...Allah ailesine bağışlasınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır