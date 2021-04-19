7.Gün iftar menüsü! 19 Nisan Pazartesi 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yedinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor ol

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yedinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

7.GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Kabak Çorbası

- Lavaş Burger

- Mevsim Salatası

- Fit Magnum Crack (dondurma)

KABAK ÇORBASI

Kabak Çorbası için gerekli malzemeler

-6 su bardağı su

-3 soğan

-3 kabak

-2 çorba kaşığı tereyağı

-1 kase yoğurt

-4 dal dereotu

-1/2 su bardağı un

-Tuz

-Nane

-Kırmızı toz biber

Kabak Çorbası yapılışı;

- Öncelikle kabakları temizleyin, doğrayın ve dereotunu iyice kıyın.

-Soğanlar soyulduktan sonra küçük küçük doğrayın.

- Tereyağını tencerede eritin, soğanlar pembeleşinceye kadar sote edin.

- Kabakları da soğana ekleyin birkaç dakika kavurun.

- Ardından tuz ve su ilave edin ve kısık ateşte 20 dakika pişirin.

- Blenderden geçirin ve servis kasesine alın.

- Ayrı bir kapta yoğurt ve un birbirine yedirerek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Çorba suyundan 1 kepçe alıp karışıma ilave edin ve karışımı çırpın.

- Hazırlanan yoğurtlu karışım, çorbaya yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ilave edin.

- 3 dakika daha kaynatıldıktan sonra ateşten alın.

- Kırmızı toz biber, dereotu ve nane ile tatlandırabilirsiniz.

LAVAŞ BURGER

Burgerin en güzel hali diyebileceğiniz bir burger tarifi hem evde yapıldığından daha sağlıklı hem de daha hafif. İftar sofralarınızda tercih edebilirsiniz. Üstelik bildiğiniz hamburger köftesinden farklı ve çok lezzetli oluyor!

Lavaş Burger için gerekli malzemeler (5-6 kişilik)

Köfte için;

- 1 kg kıyma

- 2 yemek kasığı sirke( ben balzemik sirke kullandım)

- 2 yemek kaşığı pekmez

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı karabiber

- 2 yemek kaşığı galeta unu (isteğe bağlı)

Hamburger içine;

- karameliz soğan

- cheddar peyniri

- mantar (kavrulmuş¸)

- tam buğday lavaş¸

- üzerine sürmek için 1 yumurta

- susam, çörek otu

Lavaş Burger yapılışı;

- Öncelikle bütün malzemeleri karıştırın ve köfte harcını buzdolabında en az 1 saat bekletin.

- Köfteleri tavada pişirin ve lavaşın ortasına yerleştirin.

- Üstüne cheddar, karameliz soğan ve mantarları yerleştirip lavaşı katlayın.

- Ters çevirdiğin burgeri yağlı kâğıt serdiğiniz tepsiye dizin.

- Üstüne yumurta ve susam ekleyin.

- 200 derecelik fırında üstü renk alana kadar pişirin.

Afiyet olsun!

MEVSİM SALATASI

FİT MAGNUM CRACK (DONDURMA)

İftar sonrası tatlı istediğinizi bastıracak çok pratik, sağlıklı ve hafif bir tatlı için tercih edebilirsiniz.

Fit Magnum Crack (Dondurma)için gerekli malzemeler

- 1 tane donmuş muz

- 1/2 çay bardağı süt

- 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

- şeker ilavesiz çikolata

Fit Magnum Crack (Dondurma) yapılışı;

-Öncelikle donmuş muzu 5 dakika dinlendirin.

- Mutfak robotuna muzu, sütü, fıstık ezmesini koyun ve dondurma kıvamına getirin.

- çikolatayı benmari usulü eritin.

- dondurmanın üstüne koyun.

- buzlukta çikolata donana kadar bekletin.

Afiyet olsun!