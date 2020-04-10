7 gün hastanede yatan hemşire korona karantinasını anlattı 7 gün hastanede yatan hemşire korona karantinasını anlattı Zonguldak'ta özel bir hastanede çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan hemşire Özge Akçelebi, 7 günlük tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

7 gün hastanede yatan hemşire korona karantinasını anlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel bir hastanede çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan hemşire Özge Akçelebi, 7 günlük tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Akçelebi, "Evde kalmak yaşam mücadelesinden daha iyi. Lütfen evde kalın" dedi.

Zonguldak'ta özel bir hastanede çalışan 23 yaşındaki Özge Akçelebi şiddetli baş ağrısı, kuru öksürük ve tat almama semptomlarını yaşamaya başlayınca yapılan testler sonucundan testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan genç hemşire bir hafta süren tedavinin ardından taburcu edildi. Karantina süreci evinde devam eden Özge Akçelebi, yaşadıklarını anlatarak " Virüs vücuduma ne zaman bulaştı? Kuluçka süresi ne kadar sürdü? Hangi ortamdan bulaştı? Bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Toplumsal olarak şöyle bir algı var. İlk olarak ona değinmek istiyorum. Evet hemşireyim. Çoğu insan virüse hastane ortamında yakalandığımı düşünebilir ama bu kesinlikle yanlış. Çünkü ben virüse sokakta yürürken de yakalanmış olabilirim. İşe giderken kullandığım toplu taşıma aracında da yakalanmış olabilirim. Takdir edersiniz ki şöyle bir gerçek var. Biz bu virüsle hayatın her anında karşılaşabiliriz. Lütfen o yüzden bu algıyı kenara bırakın" dedi.

"Bende virüs yok, istediğim gibi dışarı çıkabilirim diye düşünmeyin"

Herkesin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Akçelebi, "Bende virüs yok, ben sağlamım, istediğim gibi dışarı çıkabilirim' diye düşünmeyin. Çünkü virüs taşıyıcısı olabilirsiniz ve siz de belirtisi görülmemiştir. Kendinizi düşünün ve ama onun kadar çevrenizdeki insanları da düşünün. Siz bu virüsü çok kolay atlatabilirsiniz ama sizden virüs kapanlar, kronik rahatsızlığı olanlar bunu atlatamayabilir. Lütfen evinizde kalın. Hijyen kurallarına dikkat edin. Mümkün olabildiğince kendinizi izole edin. Ben o şekilde yaptım. Ne olur ne olmaz diye her hastaneden geldiğimde kendimi odamda izole ettim. Bu yüzden aileme bulaştırmadım. İnanın bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi" dedi.

"Evinizde kalın"

Herkesi evde kalmaya davet eden genç hemşire Özge Akçelebi, Semptomların ilk olarak baş ağrısı ile başladığını belirterek "24 Mart'ta şiddetli baş ağrısıyla başladı. 25 Mart'ta burun akıntısı ve kuru öksürük ile devam etti. 26 Mart'ta artık nefes darlığı çekmeye başladım. Bir gün sonra da koku ve tat almama başladı. O gün sonra hastanede doktorumuza kendimi gösterdim. Tomografi çektiler. Sonuca göre tedaviye başladık ve 7 günde taburcu oldum.Şu an evde karantinadayım. Evimde kendimi izole etmeye devam ediyorum. Hastane yönetiminden doktorlarımıza, meslektaşlarımıza hepsi çok destek oldular. Evde hayat var, evde nefes var. Sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlıkları için evde kalın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA