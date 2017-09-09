- 7 gollü maç Çaykur Rizespor'un

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:

"Bu maçta önemli olan 3 puandı"



İZMİR - Altınordu'yu 4-3 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, rakiplerinin 10 kişi kalmasının kendi oyun disiplinlerini bozduğunu belirterek, "Bu maçta önemli olan 3 puandı" dedi.

TFF 1. Lig'in 4. hafta maçında Altınordu'ya konuk olan Çaykur Rizespor, rakibini 4-3 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyunun genelinde rakibin 10 kişi kalması normalde bizim takımın oyun anlamını geliştirmesi gerekirken oyun disiplininden uzaklaştırdı bizi. Yediğimiz son gol kaleci Gökhan'a yakışmadı. Bu bize çok güzel bir ders oldu. 11'e 11 oynarken daha dinamik ve disiplinli bir takım görüntüsü verdik. Altınordu ligin en genç takımı, biraz daha deneyimli oyuncuları olsa lige damgasını vurur. Bu maçta önemli olan 3 puandı" diye konuştu.