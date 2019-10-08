7 gollü maç Buğdaylıspor'un

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Buğdaylıspor, rakibi Demirspor'u 4-3 mağlup etti.

08.10.2019 09:08
7 gollü maç Buğdaylıspor'un

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Buğdaylıspor, rakibi Demirspor'u 4-3 mağlup etti.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Erdem Sarıaslan x, Yaşar Besagil x, Erkan Kırçıl x


Demirspor: Serdal Öztürk x (Dk.3 Şenol Burul x) Furkan Erdoğan xx, Yusuf Yiğit x, Emre Borlu x, Oğulcan Erbek xx, Abuzer Efe x, Ferhat Uğur xx, Ebubekir Şahin xx, Hasan Ergüner xx, M.Nazif Ünal x, Alper Durdu xx


Buğdaylıspor: İsmail Atalay xx, Şaban Büyükçekiç x (Dk.43 Cemil Kartal xxx), Mahmut Alan xx, Ebeydullah Gün xx, Furkan Doğan xx, Osman Karapınar xx, İbrahim Çalış xx, Samet Daş xx, Ali Rıza Sancak xxx, Eray Kilaborucu x (Dk.35 Ali Can Koçer xx), Muhammed Ali Uzundağ xx


Goller: Ebubekir Şahin Dk.8, Oğulcan Erbek Dk.45, Ferhat Uğur Dk.66 (Demirspor) İbrahim Çalış Dk.39, Cemil Kartal Dk.45+2, Ali Rıza Sancak Dk.80 ve 85 (Buğdaylıspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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