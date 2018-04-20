Samsun'da "7. Geleneksel Çocuk Şenliği" başladı.

Bulvar AVM'de bugün itibariyle geleneksel sokak oyunları ve kukla atölyesiyle başlayan etkinlikler, çizgi filmi Rafadan Tayfa ile devam edecek.

20-25 Nisan geleneksel sokak oyunları

Teknolojinin gelişmesi ile zamanlarının büyük bir kısmını televizyon ve bilgisayar başında geçiren çocuklar geleneksel oyunları da unutmuş durumda. Daha çok soğuk ekranları kendilerine arkadaş edinen çocuklar için hayata geçirilen bu proje ile, çocuklara eski sokak oyunları deneyimi yaşatılırken, oyun oynarken kendi kültürlerini tanıma fırsatı da verilecek. Çocuklar; liderlik kurallarına uyma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanma ve zihinsel beceriler kazandıran bu oyunları oynarken büyüklerde anılarını tazeleyecek.

21 -22 -23 Nisan Rafadan Tayfa

Türkiye'nin en çok izlenen çizgi kahramanlarından Rafadan Tayfa mahalle yaşamı, dayanışma, dostluk, komedi ve eğlenceli halleriyle çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Maskot karakterlerin sahne gösterisi 21-22 ve 23 Nisan tarihlerinde 13.00-18.00 saatlerinde meydan alanında gerçekleşecek.

"Ormanlar Hepimizin" adlı tiyatro oyununda çocuklara orman ve ağaç sevgisinin aşılanması, ağaçları kesilmemesi gerektiğinin anlatıldığı oyun 24 Nisan 14.00 ve 16.00 saatlerinde 2 seans olarak sahnelenecek. Tahta, ip, ponpon, guaj boya ve silikon yapıştırıcı yardımıyla birbirinden çeşitli kuklalar elde edecek olan çocuklar, eğitmenlerin kontrolünde öğrenecekleri tekniklerle bilgi ve becerilerini geliştirecekler.

Moderatör eşliğinde birbirinden keyifli ve eğitici yarışmalar 20-25 Nisan tarihleri arasında 13.00- 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Samsun'da faaliyet gösteren bazı okullar da 23 Nisan konulu gösterilerini Bulvar AVM sahnesinde gerçekleştirecek. - SAMSUN