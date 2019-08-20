7. geleneksel C-Major Konseri bu yıl Bodrumda gerçekleşecek

7. geleneksel C-Major Konseri bu yıl Bodrumda gerçekleşecek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı ve Bodrum Belediyesi anasponsorlugunda düzenlenecek olan, usta oyuncu TarıkPapuçcuoglu'nun sunacağı C-Majör İştenSesler Korosu'nun 7. konseri, 14 Eylül Cumartesi saat 21.00'deBodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşecek.

20.08.2019 10:45
7. geleneksel C-Major Konseri bu yıl Bodrumda gerçekleşecek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgˆı ve Bodrum Belediyesi ana

sponsorlugˆunda düzenlenecek olan 7. Geleneksel C-majör I·şten

Sesler Korosu konserinde, bu kez s¸arkılar Bodrum Engelliler Sagˆlık

Vakfı yararına söylenecek. C-majör I·s¸ten Sesler Korosu, 14 Eylül

Cumartesi saat 21.00'de Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak.

Koro şefliğini Özlem Abacı'nın üstlendiği ''Zamansız S¸arkılar'' konserinde, Bekir Ünlüataer,

Bora Gencer, Çelik, Ersan Erdura, Güzin-Baha, I·lham Gencer, Melihat

Gülses, Nebil Özgentürk, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz ve Yonca Evcimik

de sahne alacak. Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen, Ener

Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Halkbank Yönetim Kurulu

Üyesi Mehmet Emin Özcan'ın yeniden, Bodrum Belediye Başkanı

Ahmet Aras'ın ilk defa sahne alacağı konserin geliri Bodrum Engelliler

Sağlık Vakfı'na bağışlanacak.

Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır önderliğinde 2016

yılında kurulan, Başkan Yardımcısı-Tezmaksan Makine San. Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Genel Sekreter Dr. Hakan

Çınar, STK İletişim Sorumlusu Melike Argiş, Üye İlişkileri ve Mali İşler

Sorumlusu Burcu Kösem ile sosyal sorumluluk görevlerini, sanat

aracılıgˆıyla toplum faydasına dönüs¸türen özel bir topluluk olan C-

majör I·s¸ten Sesler Korosu, sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam

ediyor. Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, Denizbank

CEO'su Hakan Ateş, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ışık,

Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Murat Dedeman,

Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özcan'ın asil üyeleri

olduğu C-majör I·s¸ten Sesler Korosu, 6 yıldır gerçekles¸tirdigˆi

konserlerle; TOÇEV, Mehmetçik Vakfı, Çocuk Eğitim (İşitme Engelliler

Derneği) Derneği, I·stanbul Down Sendromu Dernegˆi, Dünya Engelliler

Vakfı'na destek oldu.Bugüne kadar değerli iş insanlarının yanı sıra

mizahçı ve yönetmen Gani Müjde, yazar Ahmet Ümit, tiyatrocu

Behzat Uygur, sanatçı Özgün, Suzan Kardeş ve Bora Öztoprak gibi

sanat dünyasının önemli isimlerinin de önceki konserlerde misafir

olarak yer aldığı koro 110 kişiden oluşuyor. 14 Eylül'deki konsere 80

koro üyesinin katılımı bekleniyor.

C-majör I·s¸ten Sesler Korosu'nun bu anlamlı konser biletlerinin satışı

Biletix'te başladı. Detaylı bilgiler, provalar ve güncel gelis¸meleri

@cmajistanbul instagram hesabından takip edebilirsiniz.

Marka İletişimi ve detaylı bilgi için:

BAHAR ARAY, 0530 351 27 29, bahar@araystrateji.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et