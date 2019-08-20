7. geleneksel C-Major Konseri bu yıl Bodrumda gerçekleşecek
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı ve Bodrum Belediyesi anasponsorlugunda düzenlenecek olan, usta oyuncu TarıkPapuçcuoglu'nun sunacağı C-Majör İştenSesler Korosu'nun 7. konseri, 14 Eylül Cumartesi saat 21.00'deBodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşecek.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgˆı ve Bodrum Belediyesi ana
sponsorlugˆunda düzenlenecek olan 7. Geleneksel C-majör I·şten
Sesler Korosu konserinde, bu kez s¸arkılar Bodrum Engelliler Sagˆlık
Vakfı yararına söylenecek. C-majör I·s¸ten Sesler Korosu, 14 Eylül
Cumartesi saat 21.00'de Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak.
Koro şefliğini Özlem Abacı'nın üstlendiği ''Zamansız S¸arkılar'' konserinde, Bekir Ünlüataer,
Bora Gencer, Çelik, Ersan Erdura, Güzin-Baha, I·lham Gencer, Melihat
Gülses, Nebil Özgentürk, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz ve Yonca Evcimik
de sahne alacak. Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen, Ener
Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Halkbank Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Emin Özcan'ın yeniden, Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras'ın ilk defa sahne alacağı konserin geliri Bodrum Engelliler
Sağlık Vakfı'na bağışlanacak.
Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır önderliğinde 2016
yılında kurulan, Başkan Yardımcısı-Tezmaksan Makine San. Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Genel Sekreter Dr. Hakan
Çınar, STK İletişim Sorumlusu Melike Argiş, Üye İlişkileri ve Mali İşler
Sorumlusu Burcu Kösem ile sosyal sorumluluk görevlerini, sanat
aracılıgˆıyla toplum faydasına dönüs¸türen özel bir topluluk olan C-
majör I·s¸ten Sesler Korosu, sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam
ediyor. Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, Denizbank
CEO'su Hakan Ateş, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ışık,
Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Murat Dedeman,
Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özcan'ın asil üyeleri
olduğu C-majör I·s¸ten Sesler Korosu, 6 yıldır gerçekles¸tirdigˆi
konserlerle; TOÇEV, Mehmetçik Vakfı, Çocuk Eğitim (İşitme Engelliler
Derneği) Derneği, I·stanbul Down Sendromu Dernegˆi, Dünya Engelliler
Vakfı'na destek oldu.Bugüne kadar değerli iş insanlarının yanı sıra
mizahçı ve yönetmen Gani Müjde, yazar Ahmet Ümit, tiyatrocu
Behzat Uygur, sanatçı Özgün, Suzan Kardeş ve Bora Öztoprak gibi
sanat dünyasının önemli isimlerinin de önceki konserlerde misafir
olarak yer aldığı koro 110 kişiden oluşuyor. 14 Eylül'deki konsere 80
koro üyesinin katılımı bekleniyor.
C-majör I·s¸ten Sesler Korosu'nun bu anlamlı konser biletlerinin satışı
Biletix'te başladı. Detaylı bilgiler, provalar ve güncel gelis¸meleri
@cmajistanbul instagram hesabından takip edebilirsiniz.
Marka İletişimi ve detaylı bilgi için:
BAHAR ARAY, 0530 351 27 29, bahar@araystrateji.com