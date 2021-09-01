"7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" bugün başlıyor
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"7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" bugün başlıyor

'7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali' bugün başlıyor
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden "7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" bugün başlıyor.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden "7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" bugün başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının destek verdiği festivalde, 7 günde 6 oyun, 7 atölye ve 4 söyleşi gerçekleşecek.

Festival, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Frankfurt Belediyesi Meclis Başkanı Hilime Arslaner, Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'in himayelerinde yapılacak.

Genel sanat yönetmenliğini Kamil Kellecioğlu'nun üstlendiği etkinlik, bu yılki esin kaynağını Anadolu'dan Avrupa'ya işçi göçünün 60. yılı ile Yunus Emre'nin vefatının 700. yılından alıyor.

Etkinlikte, Devlet Tiyatrolarının "Bizim Yunus" ve "Kürk Mantolu Madonna" oyunlarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Misafir" oyunu, Oya Başar'ın başrolünde yer aldığı "Plastik Aşklar", Reha Özcan'ın tek kişilik oyunu "Bir Garip Orhan Veli" sahnelenecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında festival etkinliklerine katılmak isteyenlerin iki doz aşı yaptırmış ya da hastalığı atlatmış olması, ayrıca Kovid-19 testi yaptırmış olması gerekiyor.

Alman ve Türk tiyatroseverlerin beğenisine sunulan etkinlik, Frankfurt'un önemli sahnelerinden Frankfurt Volksbühne'de yapılacak.

Çocuk izleyiciler için ise "Rafadan Tayfa" eseri izleyici karşısına çıkacak.

Almanya'da önemli bir sosyo-ekonomik güç olan Türk kökenli vatandaşların kendi hayatlarından kesitler bulacağı festivalde ayrıca Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçılar Haldun Dormen, Ayla Algan, Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Oya Başar, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Turgay Tanülkü, Zerrin Tekindor, Atilla Şendil ve Reha Özcan'ın katılımıyla çeşitli atölye ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Anadolu'dan Avrupa'ya Türk işçi göçünün 60. yılı, 5 Eylül'de Frankfurt Tren Garı'nda, göçmen işçiler mizanseniyle canlandırılacak. Tren garında başlayacak kortej, festivalin gerçekleşeceği Volksbühne'de sona erecek.

Festivalde ayrıca "Hürriyet Tanıklığında Göçün 60 Yılı" sergisi, etkinlik süresince Frankfurt Volksbühne de ziyarete açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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