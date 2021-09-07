7 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

7 Eylül Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 7 Eylül Salı 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 7 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 07.09.2021 08:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Mevlanakapı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.09.2021 09:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.09.2021 09:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Akören Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.09.2021 09:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Esenceli Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 06.09.2021 23:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.