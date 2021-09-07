7 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
7 Eylül Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 7 Eylül Salı 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 7 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 07.09.2021 08:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Mevlanakapı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Akören Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2021 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Esenceli Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 06.09.2021 23:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.