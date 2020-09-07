7 Eylül'de nerede deprem oldu? 7 Eylül günü gerçekleşen deprem kaç şiddetinde?
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7 Eylül'de nerede deprem oldu? 7 Eylül günü gerçekleşen deprem kaç şiddetinde?

Son depremler listesi! Korkutan deprem! Doğu Anadolu Bölgesi'nden deprem haberi geldi. Nerede deprem oldu? Saat kaçta deprem oldu?

7 Eylül'de nerede deprem oldu? 7 Eylül günü gerçekleşen deprem kaç şiddetinde?
07.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:12

AFAD, Twitter'dan deprem bölgesinden olumsuz bir ihbar alınmadığını fakat depremin çevre illerden hissedildiğini duyurdu.

7 EYLÜL TARİHİNDE NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Muş Sarmaşık'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 9.60 olarak açıkladı. Deprem tüm ilçelerde hissedilirken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

7 Eylül'de nerede deprem oldu? 7 Eylül günü gerçekleşen deprem kaç şiddetinde?

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı." ifadelerine yer verildi.

7 Eylül'de nerede deprem oldu? 7 Eylül günü gerçekleşen deprem kaç şiddetinde?

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