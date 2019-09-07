7 eylül cumartesi dha spor gündemi

07.09.2019 09:38

2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

H GRUBU

19.00 İzlanda - Moldova

21.45 Fransa - Arnavutluk

21.45 Türkiye - Andorra

BEŞİKTAŞ

10.00 Teknik direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.

17.00 Siyah-beyazlılar, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

14.30 2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman mücadelesine başlayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

VOLEYBOL

19.30 A Milli Takım, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşacak.

MOTOKROS

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak.

BİNİCİLİK

Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde sürecek.

YELKEN

"Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" İstanbul'da devam edecek.

- TFF 3'üncü Lig'de 2'nci hafta maçları oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

17.00 Konyaspor - Keçiörengücü

17.00 Gazişehir FK - Hatayspor

17.30 Altınordu - Göztepe

18.30 Antalyaspor - Alanyaspor

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Adanaspor

Kaynak: DHA