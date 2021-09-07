7 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 7 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31591 sayılı Resmi Gazete
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7 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 7 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31591 sayılı Resmi Gazete

7 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 7 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31591 sayılı Resmi Gazete
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7 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Eylül Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 7 Eylül 2021 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 7 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Eylül Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

7 EYLÜL SALI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4476)

YÖNETMELİKLER

–– Marmara Üniversitesi Mehmet Genç İktisat Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLKE KARARLARI

–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

KURUL KARARI

–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesine İlişkin Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/5832 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/11206 Başvuru Numaralı Kararı Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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7 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 7 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31591 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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