7 Eylül 2021 Haberleri
7 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
- Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı
- Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
- Türkler, Hollanda'da 'Kral'ı tahtından indirdi! Burak Yılmaz oyundan çıkarken ıslıklandı
- Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar
- Yıllarca çubukla pilav yiyen Japon Büyükelçi'nin Suudi Arabistan'da zor anları
- Esed güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı
- Meteoroloji'den milyonlarca insanımızın yaşadığı şehirlere sarı kodlu uyarı! Rüzgar 80 km hızla geliyor
- Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu
- Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı yerin dibine soktu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi
- İlber Ortaylı'dan tartışma yaratan sığınmacı yorumu: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var
- Ünlü gök bilimci, bağımlısına kötü haberi verdi! Şiddetli güneş fırtınası interneti aylarca kesebilir
- Damacanalardaki büyük tehlike! İçine önceden mazot konulduğu söylentisini duyanlar daha dikkatli inceliyor
- Hollanda, 55. saniyede gol atınca ortalık yıkıldı! Şenol Güneş istifaya çağrılıyor
- Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu
- Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
- Türk İHA'ları Yunan medyasında panik yarattı
- Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var
- Yıllar en çok ona yaradı! İşte Esra Erol'un arşivden çıkan fotoğrafları
- Hagi'nin oğlunun testi pozitif çıktı, Galatasaray'ın yıldızı Cicaldau apar topar karantinaya alındı
- Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu
- Tarım işçilerini taşıyan midibüs, karşıdan gelen tırla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
- İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı
- Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti
- Paris'te ünlü kuyumcu mağazasından 10 milyon euroluk mücevher çalındı
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 274 kişi vefat etti, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi
- Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
- CHP'nin disiplin kurulu kararından sonra Tanju Özcan'dan ilk sözler: Benim açımdan sürpriz oldu
- Taliban'ın Afganistan'da geçici hükümet kurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
- En acı ölüm! Hareket halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bekleyen kadına isabet etti
- 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu
- Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek
- Bitcoin'de sert düşüş! Dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti
- 40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti
- Dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson'dan çıplaklık itirafı: Akşamları evde sütyensiz dolaşıyorum
- Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Otel odasında kadın misafirlerle eğlenen futbolcular kadro dışı kaldı
- Ozan Tufan, Watford'da 18 numaralı formayı giyecek
- Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastanede yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
- Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! Hasan Akhund başbakanlığa getirildi
- Galatasaray, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son an meselesi