7 Eylül 2020 Haberleri
7 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
08.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 08.09.2020 00:15
- Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı
- Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti
- PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in ardından Mbappe'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı
- Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor
- Husumetli iki şahıs arasında çıkan tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı
- Radamel Falcao, Galatasaray'dan sonra Inter Miami'ye gitmek istiyor
- Mardin'de 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından ilk görüntüler geldi
- Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı
- Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi
- İran, 'İdam etmeyin' diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı
- Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı
- Denizde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtaran Kur'an kursu öğreticisi hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi
- Pakistan'da mermer madeninde göçük meydana geldi: 11 ölü, 5 yaralı
- RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti
- Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı
- Devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti
- Devrilen saman yüklü kamyon alev alev yandı! Kazada sürücü hayatını kaybetti
- Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek
- Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na katılan Türk savaş gemileri, Kıbrıs Türk halkını selamladı
- Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı
- Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi
- Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak
- Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı
- Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
- Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu
- Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü
- Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun
- Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı
- Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu
- Klimanın fişini prize takan genç kadın, akıma kapılıp feci şekilde can verdi
- Kadın kıyafetiyle kuyumcudan 115 bin lira değerinde altın ve döviz çalan iki şüpheli yakalandı
- ABD'nin yeni atadığı DEAŞ Koalisyonu Sözcüsü de terör örgütü YPG sevdalısı çıktı
- Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm
- Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor
- Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır
- Mardin'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
- Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi