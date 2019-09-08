7 Eylül 2019 Haberleri
7 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
08.09.2019 00:18
- Emre Belözoğlu maç sonunda omuzlara alındı!
- Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
- Susamam'da yer alan rapçi Mirac'tan yeni 'HDP' açıklaması
- AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'dan 'hukukun üstünlüğü' etiketli Kaftancıoğlu tepkisi
- Yusuf Yazıcı'nın kaşı açıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı yalnız bırakmadı
- Vodafone Park'ta tribünler hınca hınç doldu!
- İlk 11'den 7 oyuncumuz Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor!
- 'Şike'de kumpas' davasında FETÖ'cü polis, Ali Koç'u tehdit etti
- Emre Belözoğlu milli formayla 100. maçına çıktı
- Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etti
- Oyuncu Pamela Anderson, Twitter hesabından 'Susamam' şarkısını paylaştı, ABD'li sanatçılara 'ilham alın ve daha cesur olun' dedi
- Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!
- A Milli Takımımız, Andorra'yı 1-0 mağlup etti!
- Cumartesi Anneleri, HDP binası önünde oturan annelere seslendi: Cumartesi Anneleri ile oradaki annelerin sorunlarını çözecek olan ülkeyi yönetenlerdir
- Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı düzenlendi
- Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok
- Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı geldi
- Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı
- Beşiktaş hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-1 yendi
- Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü
- Mete Gazoz çeyrek finalde elendi
- HDP il binası önünde günlerdir eylem yapan anne yorgun düşünce beton zeminde uyudu
- Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu
- Kosova'nın Çekya'yı yendiği maçta Vedat Muriç 1 golle oynadı
- İki buçuk aydır bulunamayan iki kişi için arama çalışmaları yeniden başlatıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi
- Taksim'de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler
- Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek
- Fox News sunucusu, fotoğraflarının cinsel içerikli reklamlarda kullanıldığını öğrenince tazminat davası açtı
- Susamam parçasını seslendirenlerden rapçi Mirac'ın, 'HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın' sözlerine tepki yağdı
- Feghouli, maaşına zam istediği iddialarını yalanladı
- Balıkçılar sezona hayal kırıklığıyla başlayınca, tezgahlar boş kaldı
- Meral Akşener, HDP binası önünde eylem yapan annelere seslendi: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değildir
- Bursaspor kalecilerden 27,5 milyon TL kazandı
- 12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti
- Mardin'den gelen acı haberin ardından güvenlik güçlerinden terör örgütüne operasyon
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP binası önünde eylem yapan annelere ilişkin açıklama yaptı
- Şarkıcı Kibariye, eşinin borçları hakkındaki sorulara tepki gösterdi
- Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı