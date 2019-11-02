7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması

02.11.2019 01:52

Denizli İhracatçılar Birliğinin (DENİB) yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nda finale kalan tasarımcıların eserleri, ünlü mankenlerin yer aldığı defilede sergilendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Doğaya Dokunuş" ana temasıyla kentte bir otelde yapılan etkinliğin final gecesinde yaptığı konuşmada, ülkelerin marka ve tasarım konusunda ciddi yatırımlar ve organizasyonlar yaptığını söyledi.

İngiltere ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin tasarım konusunda çalışmalar yürüttüğünü anlatan Gülle, "Biz de İstanbul ve Türkiye'yi bir tasarım merkezi yapma adına çalışıyoruz. Yaptığımız işin içine aklı, fikri ve hayali mutlaka katmak zorundayız. Biz bunu katmadığımız zaman yaptığımız işler yavan olur." dedi.

Gülle, ellerinden geldiği kadar hiçbir fedakarlıktan kaçmadan maddi ve manevi herşeyleriyle tasarım, inovasyon ve Ar-Ge'ye yatırım yapan herkesin yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu ülke zenginleşecekse, kalkınacaksa ve büyüyecekse birincisi ihracatla ikincisi de tasarım ve katkılandırılmış ihracatla zenginleşecek. Biz ihracatçılar, üreticiler olarak bu yolun en büyük başarısı ve hikayesi ihracatla yazılacak." ifadesini kullandı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu da bu etkinliğin 7'nci kez düzenlenmesinin geleneksel hale geldiğinin göstergesi olduğuna işaret ederek, 210 kişiden 10 kişinin finale kaldığını dile getirdi.

Her yıl çıtayı biraz daha yukarıya taşıdıklarını anlatan Memişoğlu, "Sektöre ve ihracatımıza katkı sağlayabilmek için tasarım yapmamız gerekiyor. İhracatımızı artırmak bizim en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor. Gençleri bu işe yönlendirerek onların tasarımlarıyla daha katma değerli ürünler üretmek ve ihracatımızı daha karlı bir hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra, finale katan tasarımlar Özge Ulusoy ile Şebnem Schaefer'in de aralarında bulunduğu mankenler tarafından defilede tanıtıldı.

Dereceye giren tasarımlar

Yarışmada finale kalan 10 tasarımcının eserleri, DENİB Tasarım Komitesi Başkanı Mukaddes Başkaya, Pelin Sensöz ile Haluk Eke'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu "Fısıltı" adlı tasarımıyla Ayşe Sara Arslan birinci, "Hiera" ile Gizem Nur Bağ ikinci, "Rainbow" ile Mihriban Bertan üçüncü oldu. Hilal Karakaş ise "Yeniden" tasarımıyla jüri özel ödülüne layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birinciye 15 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin, jüri özel ödülü sahibine de 3 bin 500 lira ödül verildi.

Etkinliğe, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA