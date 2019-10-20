20.10.2019 18:54

"7. Ekolojik Yerel Tohum ve Yaşam Şenliği" yapıldı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde "7. Ekolojik Yerel Tohum ve Yaşam Şenliği" yapıldı.

Bafra Belediyesi öncülüğünde Sürmeli Köyü Derneği tarafından organize edilen "7. Ekolojik Yerel Tohum ve Yaşam Şenliği"nde Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen organik tohumlar takas edildi. Sabahın erken saatlerinde Sürmeli Mahkemesi'ne gelen Ata Tohumu üreticileri açtıkları statlarda bulunan Ata tohumlarını yapılan takasın yanı sıra şenliğe katılan vatandaşlara da ücretsiz olarak dağıttı.

Sürmeli Köyü Derneği başkanı Aşire Yılmaz tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından konuşan Bafra belediye Başkanı Hamit Genç, " Bafra Belediyesi olarak 7. düzenlediğimiz tohum takas şenliğini burada yapmamızın amacı Sürmeli Mahalles'inde yapılan organik tarımı da desteklemek. Gelen ziyaretçilerimizin gelip görmesi.Bir nevi buranın tanıtımı yapmak için burada yapıyoruz. Ülkemizin değişik yerlerinden tohum takası yapmak için burada gelenlerimiz var. Ata tohumu dediğimiz bu tohumları bir birimizle takas ederek, bölgeler arasında geçişi sağlamaya çalışıyoruz. Bunu da belirli bir oranda başardık. Bu açıdan da burası örnek oldu. Burada yapılan organik tarım gerçek bir organik tarım. Bunların sertifikaları alınmış, denetimleri yapılan 37 üreticimiz bu işin sertifikasıyla beraber yapıyor. Aynı zamanda da Türkiye'ye örnek olacak bir yer. Dernek başkanımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bizde belediye olarak bundan sonrada elimizden gelen desteği yapacağız.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "Anadolu medeniyetlere beşiklik yapmıştır. Beşik kelimesini kullanırken elbette bunu boşuna kullanmıyoruz. Bir medeniyetin oluşabilmesi için öncelikle yaşayan insanların karınlarının doyması gerekir. Anadolu kuzeyiyle, güneyiyle, doğusu ve batısıyla mumbit arazilere sahip.İnsanların burada yaşaması kentler kurması ve medeniyetleri oluşturması ancak karınlarının doymasıyla mümkün olmuştur. Bugün burada geleneksel tohumlarımızın sergilenmesi ve takasıyla ilgili bir etkinlik için bulunuyoruz.Bu tohumlar Anadolu insanının genetiğini de beraberinde taşıyor. Günümüzde kullanılan bir çok tohum bizim damak zevkimizde, ağız tadımızla hiç alakası olmayan tohumlar lezzetler sunuyor bize. Ancak bizim arzumuz atalarımızdan intikal eden çocukken tattığımız bu lezzetleri devam etmek ve bununda çocuklarımıza aktarılmasıdır."

Açılış konuşmalarının ardından Samsun, Tokat, Amasya, Ordu, İzmir, Muğla, Manisa ve İstanbul'dan etkinliğe katılan ata tohumu üreticileri tarafından başkan Kılıç'a getirdikleri tohumlardan hediye ettiler. Açılış töreninin ardında önce organik ürünlerin satıldığı pazarı gezen konuklar daha sonra ata tohumu stantlarını gezdi.

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Özgür Doğutaş, " Bafra Belediyesi öncülüğünde yaptığımız bit şenlik. Bu şenliğin amacı atalık tohumlarımızın gelecek nesillere aktarılması ile ilgili daha fazla çiftçimize bu tohumları ulaştırmak adına bu festivali gerçekleştiriyoruz.

Gedis Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı Başkanı Şener Kilimci Gözdedeoğlu" Amacımız Gedis Nehrini korumaktı ama uzun zamandır da yerel tohumla ilgileniyoruz.Yerel tohumu halka tanıtmak ve paylaşmak için buradayız. Halkımıza ücretsiz olarak yerel tohum dağıtıyoruz."

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi Sorumlusu Beyza Cengiz," 15 bin metre karelik bir alanımız var. Hem hobi bahçeleri hem meyve ormanı. Aynı zamanda o alanda yerel tohum çoğaltıyoruz. Ürün fazlalıklarımızı gıda bankamızla buluşturuyoruz. Hobi bahçelerini çekilişle 1 yıllığına halka tahsis ediyoruz ücretsiz olarak. Meyve ormanında da çocukları hasat zamanı çağırıyoruz en azından meyveyi dalında görsünler istiyoruz."şeklinde konuştu.

Etkinliğe AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Bafra Ticaret Odası Başkanı Göksel Başar, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner,, daire amirleri, şehir dışından gelen misafirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA