7 ekim pazartesi dha spor gündemi

07.10.2019 09:25

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Grupta sıralamayı etkileyecek iki maç oynayacağız

"Bizim için şu an en önemli karşılaşma, Arnavutluk maçı"

"Hedefimiz gruptan lider ya da 2'nci sırada çıkmak"

A MİLLİ TAKIM

10.00 Türkiye Futbol Federasyonu ile Mercedes arasında iş birliği anlaşması imzalanacak. İmza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katılacak.

14.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek.

15.00 A Milliler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

18.00 A Milliler, Arnavutluk maçının ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz ameliyat olacak.

Siyah-beyazlı futbolcuyu maçın ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İkinci Başkan Serdal Adalı, yöneticilerden Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Ali Naibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolculardan Burak Yılmaz, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Orkan Çınar, Güven Yalçın ve Necip Uysal hastanede ziyaret ederek moral verdi.

FENERBAHÇE

11.00 Fenerbahçe Öznür Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın basın toplantısı ve lansmanı gerçekleştirilecek.

VOLEYBOL

09.30 Eczacıbaşı VitrA'nın sezon açılışı yapılacak.

BASKETBOL SÜPER LİGİ

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Anadolu Efes

Kaynak: DHA