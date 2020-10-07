7 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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7 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

07.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:14
7 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

7 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 7 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.10.2020 09:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Merkez Mahyenibosna

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Bahçelievler Sefaköy 800Mm İsale Hattında Deplase Baglantı Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 06.10.2020 21:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah, Mahmutbey Mah,15 Temmuz Mah, Barbaros Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Bahçelievler Sefaköy 800Mm İsale Hattında Deplase Baglantı Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 06.10.2020 21:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah,Cihannuma Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.10.2020 11:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.10.2020 10:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah, Akşemsettin Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.10.2020 09:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.10.2020 10:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : İzzettin Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 07.10.2020 09:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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