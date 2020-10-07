7 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
7 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 7 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.10.2020 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Bahçelievler Sefaköy 800Mm İsale Hattında Deplase Baglantı Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 06.10.2020 21:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah, Mahmutbey Mah,15 Temmuz Mah, Barbaros Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Bahçelievler Sefaköy 800Mm İsale Hattında Deplase Baglantı Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 06.10.2020 21:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah,Cihannuma Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.10.2020 11:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.10.2020 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah, Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.10.2020 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.10.2020 10:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İzzettin Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 07.10.2020 09:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.