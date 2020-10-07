7 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi
Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın: Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve galibiyetler almak"Türkiye için oynamak gurur verici" "Avrupa'ya gitme hedefim var""Beşiktaş ve milli takımda düzenli forma giymek istiyorum""A Milli Takım'da kim iyiyse o oynasın" Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen:...
Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın: Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve galibiyetler almak
"Türkiye için oynamak gurur verici""Avrupa'ya gitme hedefim var""Beşiktaş ve milli takımda düzenli forma giymek istiyorum""A Milli Takım'da kim iyiyse o oynasın"
Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen: Trabzonspor'da büyük başarılar yaşamak istiyorum"Milli takımda güzel bir uyum var""Hedef A Milli Takım""Milli takımda kazandığınız her maç önemli ve değerli""Trabzonspor'da değişen sadece isimler oldu"
Fenerbahçe'de tarih tekerrürden mi ibaret1988-89 sezonu ile 2020-21 sezonlarının benzerlikleri göze çarpıyor
FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertli ekip Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak. 14.00 Papiss Cisse açıklamalarda bulunacak.
GALATASARAY14.30 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı barbekü partisinde bir araya gelecek.
TRABZONSPOR10.30 Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton açıklamalarda bulunacak.
HAZIRLIK MAÇLARI 04: 00 Nikaragua -Guatemala19: 00 Estonya - Litvanya19: 00 Malta - Cebelitarık19: 00 Karadağ - Letonya21: 15 Lüksemburg - Lihtenştayn21: 45 Andorra - Yeşil Burun19: 00 Danimarka - Faroe Adaları19: 00 Güney Kıbrıs - Çekya21: 30 Avusturya - Yunanistan21: 45 ALMANYA - TÜRKİYE21: 45 Portekiz - İspanya21: 45 Slovenya - San Marino21: 45 Hollanda - Meksika21: 45 İsviçre - Hırvatistan21: 45 Polonya - Finlandiya21: 45 İtalya - Moldova22: 10 Fransa - Ukrayna
BASKETBOL-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi-14: 00 Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü -Samsun Canik Belediye Spor Kulübü15: 00 İzmit Belediye Spor Kulübü - Elazığ İl Özel İdare Basketbol15: 00 Nesibe Aydın Spor Kulübü - Çukurova16: 00 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Kayseri BB 17: 30 Adana BK - Fenerbahçe Spor Kulübü20: 00 Galatasaray - Orman G.
VOLEYBOL-Axa Sigorta Efeler Ligi-19: 00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Bld.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı