7 Ekim 2019 Haberleri
7 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
08.10.2019 00:22
- Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan, Suriye'ye operasyon ve Erdoğan'a ilişkin açıklama
- Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun
- Fatih Portakal'dan canlı yayında Trump'a sert çıkış: Elinizden geleni ardınıza koymayın
- Mehmet Demirkol: Fatih Terim depresyonda
- 'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine kaymakamlıktan açıklama geldi
- Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin hava sahası hamlesini yorumladı
- ABD Savunma Bakanı Esper, 'Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz' paylaşımını sildi
- Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
- Muharrem İnce'den Trump'a sert tepki: Haddinizi bilin
- 7 Ekim MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı
- Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu! 13 göçmen öldü, 8'i çocuk 30 kayıp var
- Nusret Gökçe'nin büyük ayakkabıları Instagram'da gündem oldu
- Hakkari'de meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu
- Ahmet Davutoğlu: Trump'a gereken cevap gecikmeden verilmeli
- Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 80-68 mağlup etti!
- Pentagon'dan yeni Suriye açıklaması: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı
- Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou, Kabe'ye gitti!
- Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi yapıldı
- Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan iç çamaşırlı fotoğraf!
- Trump'ın skandal tehdidine CHP'den tepki: Türkiye her konuda kendi kararını verecektir
- Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi
- Trump'ın, Türkiye'nin hazırlık yaptığı olası askeri operasyon konusundaki tavır değişikliği ne anlama geliyor?
- Jeologlardan İstanbul depremi uyarısı: Sismik aktivite sürüyor
- Tottenham'da Hugo Lloris en az 3 ay yok!
- Trump'tan PKK itirafı: Obama döneminde Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuk
- Gol sevinci olay olan Mbaye Diagne: Bardak boştu
- Öldürdüğü sevgilisinin cesedini parçalara ayırarak balkondan aşağıya attı
- Bella Thorne, kız arkadaşıyla birlikte yatakta üstsüz poz verdi
- Oğuzhan Özyakup, Melisa Aslı Pamuk ile evleniyor!
- İstanbul için bir yağış uyarısı da Valilik'ten geldi
- Mardin'de ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
- 1 milyonluk ödülü kazanan Arda Ayten'e üniversitede yoğun ilgi
- A Milli Takımımız, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı
- Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması: Terör örgütlerini temizleyeceğiz
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz
- Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı
- Dolar, Trump'ın Türkiye açıklaması sonrası 5.83'ü aştı
- Cemil İpekçi'den Hadise'ye polemik çıkartacak sözler: Gündeme gelmek için dekolte giyiyor
- PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi
- ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye küstah operasyon tehdidi: Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim