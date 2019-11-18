18.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:18

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptıkları belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis-Gaziantep karayolunda sürücülüğünü M.M'nin yaptığı araç durduruldu. Araçta bulunan 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin Suriye'den Türkiye'ye geldiği belirlendi. 7 düzensiz göçmen Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü M.M. ile S.E. adlı yabancı uyruklu kişiler ise adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA